Ankaragücü-Trabzonspor maçında kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor arasında oynanan maç, 1-1 berabere sona erdi. Trabzonspor puanını 23'e yükseltti, Ankaragücü ise puanını 13'e çıkardı.







MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI





10. dakikada Hamsik'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü, topu direk dibinden ayaklarıyla çıkardı.





31. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında penaltı noktasında topla buluşan Gomez'in kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.





38. dakikada Gomez'in pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan Bardhi'nin plase vuruşunda, topu kaleci kontrol etti.





58. dakikada Bardhi ile paslaşarak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'ye defans oyuncusu Yasin Güreler son anda yatarak müdahale etti ve topu kornere çıkarttı.





70. dakikada Trabzonspor ilk golü bulan taraf oldu. Gomez'in sağdan yerden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.





72. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında konuk ekipten Larsen'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan penaltı verdi.





74. dakikada penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve maça denge geldi: 1-1.





85. dakikada Zahid'in pasıyla buluşarak ceza yayına yaklaşan Jese'nin sert vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.





90+6. dakikada ev sahibi takım gole daha yakındı ancak atakları sonuç vermedi. Chatzigiovanis'in sağdan ortasında ceza sahasında Sowe'ye çarparak kaleye yönelen topu, kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere gönderdi.





Maç 1-1 berabere bitti.



