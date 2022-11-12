Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 1951'den bu yana en yüksek enflasyonu yaşıyor /12 Kasım 2022 00:59

Almanya 1951'den bu yana en yüksek enflasyonu yaşıyor

Almanya’da yüksek enerji ve gıda fiyatları Ekim ayında enflasyon oranını yeni bir zirveye taşıdı.

Almanya 1951'den bu yana en yüksek enflasyonu yaşıyor

Almanya’da enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 10,4’e çıkarak 1951 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi‘nin (Destatis), yaptığı açıklamaya göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre değişim olarak ölçülen enflasyon oranı Eylül ayında yüzde 10 seviyesinden, Ekim‘de yüzde 10,4’e çıktı. Bu seviyenin Aralık 1951'den bu yana en yüksek enflasyon seviyesi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Federal İstatistik Ofisi Başkanı Dr. Georg Thiel, şunları söyledi; "Yüksek enflasyonun başlıca nedeni enerji ürünlerindeki yüksek fiyat artışları olmaya devam ediyor. Ancak diğer birçok mal ve hizmette de fiyat artışlarını giderek daha fazla gözlemliyoruz. Özellikle özel haneler için gıda fiyatlarındaki artış dikkat çekici." 

Satın alma fiyatlarındaki küresel artış nedeniyle enerji ürünleri Ekim ayında yüzde 43 daha pahalı hale geldi, özellikle doğal gaz fiyatları yüzde 109,8 ile iki kattan fazla arttı.Yakacak odun, odun peleti ve diğer yakıtların fiyatları yüzde 108,1 oranında artarken, kalorifer yakıtı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,8, elektrik yüzde 26 ve yakıt yüzde 22,3 daha pahalı hale geldi. Yenilebilir katı ve sıvı yağlar (yüzde 49,7), süt ürünleri ve yumurta (yüzde 28,9), sebzeler (yüzde 23,1) ve ekmek ve tahıl ürünlerinde (yüzde 19,8) yüksek oranlarda fiyat artışları oldu. 



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