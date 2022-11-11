Samanyolu Haber /Dünya / "Göçmenler için Türkiye'ye milyarlarca Euro harcadık" /11 Kasım 2022 22:00

"Göçmenler için Türkiye'ye milyarlarca Euro harcadık"

İtalya Başbakanı Meloni, göçmenler için Türkiye'ye milyarlarca Euro harcadıklarını kaydetti.




Fransa ve İtalya arasında yaşanan göçmen krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İtalya Başbakanı Meloni, "Doğu rotasındaki göçmen gelişlerini yönetmek için Türkiye'ye milyarlarca Euro harcadık. Biz İtalyanlar buna yüz milyonlarca Euro’yla katıldık. İtalya daha fazla bu konuyla tek başına ilgilenebilecek durumda değil." dedi.

Meloni, konuyla ilgili şöyle devam etti: "İtalya'nın Akdeniz'deki göçmenler için tek liman olması gerektiği gerçeği mi? Böyle bir şey hiçbir anlaşmada yazmıyor. Göç sorununun, şimdiye kadar yönetildiği gibi idare edilemeyeceğine inanıyorum."

Göçmenleri kurtaran STK gemilerine limanlarını açmakta direnen İtalya'nın davranışını "anlaşılmaz tercih" olarak niteleyip, İtalya’dan alacağı 3 bin 500 göçmene ilişkin yeniden yerleştirme programını durduran Fransa'nın tepkisinin hatırlatılması üzerine Meloni, "Fransız hükümetinin benim açımdan anlaşılmaz ve haksız olan agresif tepkisinden çok etkilendim. Kamuoyunun bir kısmının da bundan az da olsa etkilendiğini düşünüyorum  Ulusal topraklarımıza bu yıl 90 bin insan girdi. 13 ülkenin parçası olduğu yeniden yerleştirme anlaşmasına göre bunun yüzde 10'dan daha azı 8 bin kişinin (13 ülke arasında) yeniden yerleştirilmesi gerekiyor. Şu ana dek 117 kişi yeniden yerleştirildi, bunun 38'i Fransa'da. O zaman bu mekanizmada bir şeylerin yürümediğini anlıyorsunuz" açıklamasını yaptı.



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