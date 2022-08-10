İsrail'in Gazze saldırısı Oslo'da protesyo edildi

İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırıları dünya genelinde tepkilere neden olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Norveç'in başkenti Oslo'da da protesto edildiği ve İsrail'e karşı yatırım uygulanmasının istendiği belirtildi.İsrail’in Gazze’ye yönelik 5 Ağustos’ta başlattığı saldırılar Norveç’in başkenti Oslo’da İsrail Konsolosluğu önünde protesto edildi.Norveç Filistin Komitesi tarafından salı akşamı düzenlenen protesto eylemine yaklaşık 350 kişi katıldı. Katılanların çoğunu Norveçli gençlerin oluşturduğu eylemde Filistin bayrağı, İsrail’in saldırısında yaşamını yetiren çocuk ve gençlerin resimleri ve üzerinde “İsrail’in apartheid politikasına hayır” yazan dövizler taşındı.Konsolosluğa giden yolun polis tarafından bariyerlerle kapatıldığı eylemde, Norveç Filistin Komitesi Başkanı Line Khateeb, İsrailli insan hakları savunucusu Avukat Eitay Mack ve Norveç’te öğrenci olan Gazzeli Ola Alrantisi konuşma yaptılar.“İsrail’e yaptırım. Gazze ablukasını kaldırın” ve “Boykot İsrail, özgür Filistin” sloganlarının atıldığı eylemde, Filistin özgürlük şarkıları çalındı.İSRAİL’E YAPTIRIM UYGULANMASI TALEBİNorveç Filistin Komitesi Başkanı Line Khateeb yaptığı konuşmada saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunlardan 15’inin çocuk veya genç olduğunu, 151 çocuğun yaralandığını belirterek, “Norveç Dışişleri Bakanı Annicken Huitfeldt'in uluslararası hukuka aykırı saldırıları kınaması ve Gazze’deki Filistinlilerin defalarca yaşadığı yıkım ve tahribattan işgalci güç olan İsrail’i sorumlu tutmak için adım atması gerekiyor. Ukrayna’da uluslararası hukuku ihlal eden Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda bir araya geldik. İşgalci İsrail'den de aynı taleplerde bulunmalıyız” dedi ve yaptırımların derhal ugulanması gerektiğini söyledi.