Samanyolu Haber /Dünya / İsrailli büyükelçiden acil harekete geçme çağrısı /19 Ocak 2022 23:49

İsrailli büyükelçiden acil harekete geçme çağrısı

İran'ın nükleer programı konusunda uluslararası toplumun bir yol ayrımıan geldiğini iddia eden İsrail'in Washington Büyükelçisi Gilad Erdan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) 'acilen harekete geçme' çağrısı yaptı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İsrail'in Washington Büyükelçisi Gilad Erdan, BMGK'ye İran'ın genişletmekte olduğu nükleer programına karşı 'acil harekete geçme' çağrısında bulundu.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Gilad Erdan, bugün İran'ın nükleer programını geliştirmesinin önüne geçmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) 'acilen harekete geçme' çağrısı yaptı.

Erdan, yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum bir yol ayrımına geldi. Viyana'daki müzakereler kritik bir aşamaya geliyor ve acilen harekete geçilmesi gerekiyor. Dünya, İran'ın nükleer gelişimini sürdürmesine izin veremez" ifadelerini kullandı.

Tahran'ın nükleer enerjide ilerleme kaydetmesinin yalnızca bölge için değil, tüm dünya için sorun teşkil edeceğine inandığını kaydeden İsrailli büyükelçi, "Bu Konseyin yeni yıldaki kararı, Ortadoğu'nun yaşayan tek demokrasisini dışarıda bırakmaya son vermek ve bölgedeki en büyük tehditlere odaklanmak olmalı" dedi.


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