İsrailli torbacının iadesini Fidan istedi: Hangi milli menfaat gereği?

Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen İsrail vatandaşı Danny Aweke, 4,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra ülkesine iade edildi.



Aweke’nin kesinleşmiş cezasına rağmen ülkesine iade edilmesi yeni tartışmalar doğurdu.



Gazete Pencere’nin haberine göre Aweke’nin serbest bırakılması, 2018 yılında MİT Kanunu’na eklenen bir maddeye dayandırıldı.



O madde, “Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlü bulunanlar; ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulmayacağı ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalmayacağına ilişkin güvenceler bulunması kaydıyla, milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanının talebi üzerine Adalet Bakanının teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir” hükmünü içeriyor.



Yani talebin bizzat Dışişleri Bakanından gelmesi gerekiyor. Bakan Hakan Fidan’ın bir uyuşturucu tacirinden ne tür bir ‘milli menfaat’ beklediği merak konusu oldu.



Türk Ceza Kanunun (TCK) mimarlarından hukukçu Prof. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşımla Bakan Fidan’a açık şekilde şu soruyu yöneltti: “Türkiye’de uyuşturucu madde taciri suçundan mahkûm İsrail vatandaşının cezasını çekmeden serbest bırakılması gereğini hisseden Dışişleri Bakanı Sayın FİDAN’ın bu gereği neden hissettiği hususundaki resmî görüşünün kamuyla paylaşılması gerekir.”