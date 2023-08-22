Samanyolu Haber /Dünya / Komşuda yangın faciası: Tehlike büyüyor /22 Ağustos 2023 21:43

Komşuda yangın faciası: Tehlike büyüyor

Yunanistan'da yangınlar 4'üncü gününde devam ederken, Aspropirgos'taki yangın sanayi bölgesindeki fabrika ve depolara sıçradı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Yunanistan’ın Aspropirgos bölgesinde 3 farklı noktada çıkan yangın sanayi bölgesine ulaştı. Bölgede sanayi tesisleri yangından zarar gördü.

Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir deponun da aralarında yer aldığı bazı depo ve fabrikalara sıçradı.

Bölgedeki lojistik firmalarına ait depolar da yangın tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Yangın nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatıldı.

RODOP’TA YANGIN 2’NCİ GÜNÜNDE

Batı Trakya’da, Gümülcine ve köylerinin bulunduğu Rodop ilinde 3 yerleşim birimi daha yangının 2’nci gününde boşaltıldı. Demircili, Baraklı ve Ircanhisar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bölgedeki çok sayıda cami, kapılarını, evlerini terk etmek zorunda kalan yangın mağdurlarına açtı.

DEDEAĞAÇ’TA 40 KİŞİ YANGINDAN KURTARILDI

Dedeağaç’taki Dikiltaş ve Ag. Paraskevi sahil bölgesinde yangın nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, Sahil Güvenlik birimlerine ait teknelerle denizden kurtarıldı. Kurtarılanlar, Dedeağaç Limanı’na götürüldü.

SİYASİLERDEN MESAJLAR

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meriç Bölgesi’nde hayatını kaybedenler için yaptığı açıklamada, Dadias ormanlık alanında cesedine ulaşılan 18 kişinin kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sakelaropulu, “Bu trajedi nedeniyle, insanlarımızın kayıplarından, ölümlerinden, doğanın gördüğü zarardan ötürü yastayız.” ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise yangınlar hakkında bilgi almak üzere Sivil Koruma Dairesine gitti.

ERT’e konuşan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yangınlara ilişkin, “Mücadele etmemiz gereken yeni bir gerçeklik.” diye konuştu.

Marinakis, hükümeti yangına yeterli müdahaleyi yapamamakla eleştiren muhalefeti, “yangınları amaçlarına alet etmekle” suçladı.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Basın Sözcüsü Stergios Kalpakis ise Marinakis’e cevaben, “Marinakis, Miçotakis hükümetinin yangınlara zamanında ve doğru şekilde müdahaledeki yetersizliğini kabul etmek yerine muhalefete saldırıyor.” dedi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de hükümeti yangınla mücadele etmek için gerekli plana sahip olmamakla suçladı.

Yunan Çözümü Partisi ise yaptığı açıklamada, Miçotakis’in dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı ikili görüşmeye atıfta bulunarak, “Yunanistan yanarken, toplum acı çekerken ve Helenizm tehdit altındayken, Sayın Miçotakis yeni Neron olarak, Ukrayna’nın yeniden inşası için söz verdi.” ifadelerini kullandı.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bugün Meriç Meriç Bölgesi’ndeki Dadia ormanlık alanında, Yunanistan’a Meriç’ten geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 18 ceset bulunmuştu.

Dünkü yangınlarda ise Viotia ve Meriç Bölgesi’ndeki Kavacık’ta (Lefkimi) 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Böylelikle Yunanistan’da yangın nedeniyle son 2 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye ulaştı.
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