Norveç’te dil ve kültür festivali coşkusu yaşandı.

Hizmet gönüllülerinin öncülüğünde bu yıl altıncısı düzenlenen Dil ve Kültür Festivali’ne, Trondheim’in bulunduğu Trøndelag bölgesinde yaşayan farklı milletlerden bir çok gönüllü katkı sundu. 60’tan fazla ülkeden katılımcıların sahne performansları, tanıtım stantları, yemek tezgahları ve etkinlik çadırları ile muhteşem bir gün yaşayan festival katılımcıları, gelecek yıl yapılacak program için şimdiden sabırsızlandıklarını ifade ettiler.







6. Trondheim Dil ve Kültür Festivali (Språk-og Kulturfestivalen Trondheim) katılımcı ülkelerin kortej yürüyüşü ile festival alanına gelmesi ve buradaki gösterileriyle başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Trondheim Belediye Başkanı Rita Ottervik, bölgede yaşayan farklı milletlerin, kültürlerini ve değerlerini muhteşem bir organizasyonda yansıttıklarını görmenin mutluluk verici olduğunu kaydetti. Ottervik, gönüllülerin gayretleriyle ortaya konan böylesine geniş çaplı organizasyonlarda, politikacıların da maddi manevi sorumluluk almasının gerekliliğine vurgu yaptı.









Belediye Başkanının konuşmasının ardından festival coşkusu hız kesmeden devam etti. 29 farklı ekibin sahne gösterilerinin yanı sıra, özenle hazırlanmış stantlarda katılımcılar hem çocuklar için hem de yetişkinler için hazırlanan etkinliklere katılma, farklı kültürleri tanıma, farklı lezzetleri tatma fırsatı buldular.





Bu yıl festivalde ilk kez kültür ödülleri de dağıtıldı. Festival ekibi tarafından 6 farklı ülkeden katılımcılar arasından seçilen komite, kültür ödüllerinin sahiplerini belirledi. Ödülleri Høyre (sağ parti) Belediye Başkan adayı Kent Ranum takdim etti.





Festival hakkında bilgi veren hazırlık komitesi yöneticileri, farklı kültürleri daha yakından tanımak ve anlamak, insanların hoşgörüsünü artırır, ön yargıların kırılmasında önemli etkileri olur diyerek, bu tür organizasyonların devam etmesi için daha çok çaba sarfedeceklerine dikkat çektiler. Festivalin sadece eğlence amaçlı olmadığının altını çizen proje ekibi, Trøndelag bölgesinde yaşayan herkesle derinlemesine bir etkileşim ve diyalog imkanı yakaladıklarını anlattılar.





Akşam saatlerine kadar devam eden Dil ve Kültür Festivali Trondheim 2023’ün hazırlık aşamasında, 26 ülkeden gönüllüler katkı sunarken festival giderleri, Trondheim Belediyesi, Norveç’te göçmenlerin entegrasyonu ve koordinasyonu konusunda görevli kurum olan IMDI, Trøndelag Bölgesi ve Spare Bank tarafından karşılandı.



