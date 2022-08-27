Samanyolu Haber /Dünya / İsrailli aşırı sağ partilerden yeni hamle /27 Ağustos 2022 10:15

İsrailli aşırı sağ partilerden yeni hamle

İsrail'de aşırı sağcı Otzma Yahudit Partisi Başkanı Itamar Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Lideri Daniel Smotrich, ana muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun girişimi üzerine seçime ortak listeyle girme kararı aldı.

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Ben-Gvir ve Smotrich, bugün Likud Partisi Başkanı Binyamin Netanyahu'nun evinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki partiden yapılan ortak yazılı açıklamada, 25. İsrail Meclisi için yapılacak seçimlere ortak listeden girme kararı alındığı duyuruldu.

İki partinin birleşmesinin, seçimlerin sonunda Netanyahu liderliğindeki sağ ve dini bloğun "zaferine" katkı sağlayacağı aktarıldı.

İki parti daha önceki seçimlere bir arada girmişti.

Ancak Ben-Gvir ve Smotrich arasında aday listesinde eşit paylaşım tartışması nedeniyle yakın zamanda seçim yarışına ayrı girme kararı aldıkları açıklanmıştı.

Binyamin Netanyahu, iki lidere seslenerek sağda safları birleştirme ve "risk almama" çağrısı yapmıştı.

Özellikle Ben-Gvir ile Smotrich, İsrail içinde Filistinlilere yönelik ayrımcı söylemlerinin yanı sıra kutuplaştırıcı aşırı sağ görüşleriyle de sıkça eleştiriliyor.

İsrail, 1 Kasım'da son dört yıl içinde beşinci genel seçim için sandık başına gidecek.
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