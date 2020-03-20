Samanyolu Haber /Gündem / İşsiz Fonu var ama fonda nakit yok! /20 Mart 2020 10:52

İşsiz Fonu var ama fonda nakit yok!

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, hükûmetin ekonomiyi canlı tutmak için elinde kaynak olmadığını söyledi.

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Ekonomide toplam talebin canlı tutulması gerektiğini belirten Durmuş Yılmaz, “Yaşadığımız sağlık sorunu nedeniyle evlerden dışarı çıkılmaması gerekiyor. Bu iki durum birbirine taban tabana zıt. Bu durumda hükümet ekonomi için var olan istihdamı muhafaza etmeli hatta yeni istihdam yaratmalı.” diye konuştu.


 
“İŞSİZLİK FONU VAR AMA FONDA NAKİT YOK”

Yılmaz şöyle devam etti: “Kala kala elimizde İşsizlik Fonu kalıyor eğer fonda para kaldıysa, 130 milyar TL bakiyesi olduğu söylenen işsizlik fonu var ama fonda nakit yok.

Çünkü işverenden, devletten ve işsizden kesilerek biriktirilen bu fon aylık olarak kamu ihalelerine hazine borçlanmalarına kullanılıyor yani devlete bu parayı harcıyor, tahvil ve bono var, nakit para yok sadece yükümlülük var.”
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