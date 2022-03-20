Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul barajlarında son durum /20 Mart 2022 14:23

İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da son haftalarda etkili olan kar yağışlarının ardından barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 87'yi geçti. Kazandere ve Istırancalı barajları yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.

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İstanbul'da etkini sürdüren kar yağışları sonrası barajlardaki doluluk oranları artış gösterdi.

Geçen yıl İSKİ verilerine göre Mart ayında yüzde 70 seviyesinde doluluk oranına sahip barajlar, bu yıl yüzde 87'yi aştı. Kazandere ve Istırancalı barajları yüzde 100 doluluk seviyesinde görüldü.

Baraj doluluk oranlı yüzde kaç?
İSKİ verilerine göre barajların genel doluluk oranı yüzde 87.11'i gösterirken 5 ay önce yüzde 41,19, geçen yıl bu seviye yüzde 72'ydi.

Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde:

Ömerli barajı: 91.17

Terkos barajı: 83.2

Sazlıdere barajı: 61.09

Pabuçdere barajı: 96.2

Kazandere barajı: 100

Istrancalar barajı: 100

Elmalı barajı: 95.03

Darlık barajı: 96.09

Büyükçekmece barajı: 88. 62

Alibey barajı: 80.69

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