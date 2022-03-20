Samanyolu Haber /Dünya / Eski Apple çalışanı nitelikli dolandırıcı çıktı /20 Mart 2022 14:26

Eski Apple çalışanı nitelikli dolandırıcı çıktı

10 yıl Apple'da çalışan Dhirendra Prasad, nitelikli dolandırıcılık dahilinde 5 farklı suçlamayla yargılanıyor.

SHABER3.COM

Savcı Stephanie Hinds’in ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki eski Apple çalışanı Dhirendra Prasad’ın 5 farklı suçla yargılanıyor. Apple’ı 10 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.

5 FARKLI SUÇLA YARGILANIYOR
Shift Delete'nin haberine göre, Stephanie Hinds tarafından mahkemeye sunulan iddialara göre Prasad, vergi kaçakçılığı, suç ortağının vergiden kaçmasına yardım etmek, komplo kurmak, telefon ile posta üzerinden dolandırıcılık yapmak ve dolandırıcılık gelirlerini aklamak ile suçlanıyor.

10 YIL APPLE'DA ÇALIŞMIŞ
Dhirendra Prasad, 2008 yılında Apple’da işe başladı. Tam 10 yıl çalıştıktan sonra 2018’de görevinden ayrıldı. Çalıştığı bu süre içerisinde şirketin Küresel Hizmet Tedarik Zinciri Alıcısı olarak görev alıyordu.


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