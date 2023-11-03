Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da bir ailenin yaşam maliyeti 46 bin TL /03 Kasım 2023 16:53

İstanbul’da bir ailenin yaşam maliyeti 46 bin TL

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 arttı. İşte İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti...

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İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 arttı. İşte İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti...

Buna göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 66,5 oranında arttı.

Bir önceki yılın Ekim ayına göre ise İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 76,7 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 45 bin 956 lira olarak hesaplandı.

ZEYTİNYAĞINDAKİ ARTIŞ DUDAK UÇUKLATTI
İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.395 lira arttı.

Zeytinyağı da yıllık bazda yüzde 145,8 oranında arttı.

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın ekim ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından biri de yüzde 120,47 artış oranı ile temizlik ürünleri fiyatlarında yaşandı.

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