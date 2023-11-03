Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Dışişleri Bakanından Erivan ve Bakü'ye müzakere çağrısı /03 Kasım 2023 20:16

Almanya Dışişleri Bakanından Erivan ve Bakü'ye müzakere çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Ermenistan'da Erivan ve Bakü hükümetlerine çağrı yaparak, müzakereleri sürdürmelerini istedi. Baerbock yarın Azerbaycan'da temaslarda bulunacak.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Ermenistan ve Azerbaycan'ı kapsayan ziyaretlerinin ilk durağı olan Erivan'da, Ermenistan ve Azerbaycan'ı 30 yılı aşkın bir süredir devam eden anlaşmazlıklarına siyasi bir çözüm bulmak amacıyla müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Cuma günü Ermenistan'ın başkenti Erivan'da mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Baerbock, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in iki ülke arasındaki arabuluculuk çabalarının "barışa giden en hızlı yolu gösterebilecek bir köprü olduğunu" söyledi.

Alman Bakan, "Bu nedenle yeni müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi çok önemli" diye konuştu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Ermenistan ile Azerbaycan arasında gerginliklere yol açan Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili olarak, Azerbaycan'ın çatışmalara girmeme sözünü tutmadığını söyledi. Ermenistan'ın bölgede barış istediğini dile getiren Mirzoyan, bunun her iki ülkenin toprak egemenliğinin tanınmasına bağlı olduğunu aktardı. Ermenistan Dışişleri Bakanı ülkesinin bölgede bir "barış kavşağı" olabileceğini sözlerine ekledi.

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock Ermenistan Ermenistan'da soykırım kurbanları anıtına da çelenk bıraktı.

Baerbock yarın Azerbaycan'da temaslarını sürdürecek.

Paşinyan Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamaya hazır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da geçen hafta katıldığı bir etkinlikte ülkesinin Azerbaycan'la bir barış anlaşması imzalamayı ve diplomatik ilişkiler kurmayı umduğunu belirtmişti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen forumda konuşan Paşinyan, "Erivan ve Bakü önümüzdeki aylarda bir barış anlaşması imzalamalı ve diplomatik ilişkiler kurmalı" diye konuşmuş, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın yakın müttefiki olan Türkiye ile sınırlarını üçüncü ülke vatandaşlarına da açmayı istediğini söylemişti.

Azerbaycan ordusu geçen ay düzenlediği harekatla, uluslararası alanda Azeri toprağı olarak kabul edilen ancak 1990'lardan beri ayrılıkçı Ermeniler tarafından yönetilen Dağlık Karabağ bölgesini geri almıştı. 19 Eylül'deki harekattan bir gün sonra Rusya'nın arabulucuğunda ateşkes sağlanmış, silah bırakmayı kabul eden Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı yönetim 1 Ocak 2024'te kendini feshedeceğini açıklamıştı.

Dağlık Karabağ'da Bakü'nün kontrolü ele geçirmesinin ardından, bölgede yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni'nin neredeyse tamamı Karabağ'ı terk ederek, Ermenistan'a sığınmıştı.

"Etnik temizlik" suçlaması ile karşılaşan Azerbaycan yönetimi bölgede yaşayan Ermenilerin hakları konusunda güvence verdiğini açıklamıştı.
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