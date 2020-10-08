Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu /08 Ekim 2020 21:19

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarılarının ardından, İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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İstanbul’da birçok noktada sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur bulutlarının görülmesinin ardından Taksim Meydanı karanlığa gömülürken kısa süre sonra sağanak yağış başladı.

Uyarıları dikkate alan çok sayıda vatandaşın yağmura hazırlıklı olduğu görülürken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar üstü kapalı alanlara sığındı. Öte yandan rüzgar nedeniyle birçok kişinin şemsiyesi kırıldı.Eminönü’nde de yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar alt geçitlere sığınarak yağmurun geçmesini bekledi.

Dolu, sağanak yağış ve fırtınanın beklendiği şehirleri Meteoroloji, ani sel su baskını ve oluşabilecek hortumlara karşı uyardı. Hava durumu durumundaki ani değişiklikle AFAD'dan önlem açıklaması yapıldı.

AFAD İSTANBUL VE ÇEVRESİNİ UYARDI

Yapılan açıklamada “Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı AFAD önlem alınmalıdır” ifadelerin kullanıldı. 
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