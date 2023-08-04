Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da sahte forma operasyonu /04 Ağustos 2023 23:49

İstanbul’da sahte forma operasyonu

İstanbul Fatih'te yapılan operasyonda değeri 7 milyon liranın üzerinde sahte forma ele geçirildi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe Kulübü, İstanbul’da yapılan operasyonda piyasa değeri 7 milyon liranın üzerinde olan sahte formanın ele geçirildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulübün iç denetim departmanı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda tespit edilen adreslere Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Fenerbahçe Futbol A Takımı’na ait 5 bin 96 adet lisansız sahte formanın ele geçirildiği bildirildi.

Fatih ilçesinde iki ayrı adrese operasyonda ele geçirilen yeni sezon formalarının piyasa değerinin 7 milyon liranın üzerinde olduğu, sahte ürünlere el konulduğu, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Kulübümüz tarafından sezon içerisinde sahte ürün satışı denetimlerinin artarak devam edeceği bilgisini verir, taraftarlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına kulübümüzün adını kullanarak sahte forma satışı gerçekleştirmeye çalışan sosyal medya hesaplarına ve çeşitli kanallara karşı dikkatli olmalarını önemle arz ederiz” denildi.
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