CHP’de seçimin ardından başlayan “danışman” krizi durulmuyor:

Özkan’ın yerine yapılacak görevlendirme için kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun daha önce basın danışmanlığını yaptıktan sonra son seçimlerde Ankara’dan milletvekili olarak Meclis’e giren ve Tuncay Özkan’a yakınlığı ile de bilinen Okan Konuralp’in ismi dillendirilmeye başlandı. Ancak, Kılıçdaroğlu CHP’de medya ve sosyal medya yönetimini 6 Temmuz’ta yaptığı görevlendirme ile CHP MYK üyesi Eren Erdem’e teslim etti.





Eren Erdem’in göreve gelmesinin ardından daha önce Tuncay Özkan’la birlikte çalışan isimlerle de yollar ayrılmaya başladı. Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından sorumlu olan Ali Sinan Acıoğlu’nun da görevine son verildi. Ancak Acıoğlu’nun görevden ayrılış süreci de tartışmalı bir şekilde gerçekleşti. Acıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fakat daha sonra sildiği paylaşımında partiden gönderilmesi üzerine sosyal medya hesaplarının şifrelerinin ne olacağını sorduğunu, "Ne şifresi?" şeklinde bir cevap aldığını anlattı. Acıoğlu, " 'Sosyal medyanızı yönetiyorum üç senedir' dedim farkında bile değillermiş" ifadesini kullandı.





Öte yandan parti içerisinde Tuncay Özkan’a yakınlığı ile bilinen ve şu anda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörlüğü görevini yürüten Ömer Topsakal’ın da uzun süreliğine yıllık izne gönderildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun Topsakal’la çalışıp çalışmayacağına yönelik kararını, Topsakal’ın izinden dönüşünde vereceği belirtiliyor.





T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından, eleştirilerin en çok yöneldiği isimlerden birisi de, seçim sürecinde Medyadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Tuncay Özkan olmuştu. İkinci tur seçimlerinin yapıldığı 28 Mayıs gününün ardından belirli aralıklarla hakkında görevden alındığına dair iddialar ortaya atılan Tuncay Özkan, görevinin başında olduğunu ve iddiaların gerçek dışı olduğunu söylese de eşyalarını toplayıp Genel Merkez’den ayrılmıştı.Parti içerisinde bu tartışmalar sürerken, CHP’den 15 Haziran’da yapılan açıklamada, 4 Haziran’dan önce ataması yapılan tüm danışman ve başdanışmanların görevden alındığı duyuruldu. Partiden yapılan bilgilendirmede kararın istisnasız tüm danışman ve başdanışmanlar için uygulandığı, Tuncay Özkan’ın da bu doğrultuda görevden alındığı ifade edildi.Eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş’un 4 Temmuz’da yaptığı paylaşımın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na danışman olarak atandığı ortaya çıkmıştı. Ulukuş’un bu görevi duyurmasının ardından, geçmişte yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle hem sosyal medyada hem de Parti içerisinde Ulukuş’a yönelik tepkiler dile getirilmişti. CHP’den yapılan açıklamada ise, Gökşen Anıl Ulukuş’un 4 Haziran’dan önce atandığı ve daha sonra tüm danışman ve başdanışmanlar gibi görevine son verildiği belirtilmişti. Bunun üzerine Ulukuş da 4 Haziran’dan sonra Kılıçdaroğlu’na durumunu dört kez sorduğunu ve “Burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et” cevabını aldığını söylemişti.