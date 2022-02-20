Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da ‘zamlar geri alınsın’ protestosu /20 Şubat 2022 22:55

İstanbul’da ‘zamlar geri alınsın’ protestosu

Kadıköy’de Zamlar Geri Alınsın Platformu bir eylem düzenledi. ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’ ve ‘zamlara hayır’ sloganlarının atıldığı protestoda, zamların geri alınması, temel tüketim ürünlerinde vergilerin kaldırılması ve 230 kilovata kadar konutlara bedava elektrik verilmesi talep etti.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Burcu Okutan imzası taşıyan haber göre Kadıköy’de Zamlar Geri Alınsın Platformu bir eylem düzenledi. ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’ ve ‘zamlara hayır’ sloganlarının atıldığı protestoda, zamların geri alınması, temel tüketim ürünlerinde vergilerin kaldırılması ve 230 kilovata kadar konutlara bedava elektrik verilmesi talep etti.

İstanbul Kadıköy’de Zamlar Geri Alınsın Platformu protesto düzenledi. Gerçekleştirilen protestoda ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’, ‘zamlara hayır’, ‘iş, ekmek, güvence’, ‘bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın’ sloganları atılırken, yayınladığı andan beri gündemde olan Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’ de çalındı. Protestoya HDP Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı.

Eylemde işçiler adına konuşan Beykoz Belediyesi’nde çalışan bir işçi konuşma gerçekleştirdi. Kadınlar adına konuşma gerçekleştiren bir emekli “Ucuz yağ nerede diye market market dolaşıyoruz. Tencereyi kaynatmak istiyorum ama kaynatamıyorum. Ben emekliyim, geçinemiyorum. Açlık sınırının bile altındayım” dedi. Kadıköy’de sahaf dükkanı olan bir esnaf da, geçen 3 ay boyunca gelen elektrik faturalarını göstererek “40 metrekarelik dükkanımıza Aralık ayında 214 lira ödemişiz. Ocak ayında 654 lira ödemişiz ve 3 gün önce Şubat ayı faturası 1030 lira geldi. Biz bununla ayakta durmakta zorlanacağız ama duracağız” dedi. Yapılan eylemde öğrenciler adına da bir konuşma gerçekleştirildi.

‘Kadıköy’de sokakta bir çay 5 lira, çiftçinin sütü 1 lira’

Bir çiftçi ise “Gençler çiftçilik yapmak istemiyor. Gençler metropollerde inşaatlarda sürünüyor. Tarımı, hayvancılığı öldürdünüz. Önümüzdeki mevsim çiftçi tarlasını ekemeyecek, mazotunu, gübresini alamayacak. Çiftçi perişan, sefalet içindedir. Çiftçinin hayvanı para etmiyor. Kadıköy’de sokakta bir çay 5 lira, çiftçinin sütü 1 lira” ifadelerini kullandı.


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