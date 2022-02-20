Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçeli 16 yaşındaki Arda Güler: Aileme bile söylemedim /20 Şubat 2022 22:50

Fenerbahçeli 16 yaşındaki Arda Güler: Aileme bile söylemedim

Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan 6 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, maç sonrası yaptığı açıklamada "Ben 11 oynayacağımı sabah öğrendim ama aileme söylemedim." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ilk 11 başlamasıyla ilgili konuşan Arda Güler "Çok mutluyum. Taraftarlarımız 'Arda, Arda' dedi. Çok mutlu oldum. 3 sene önce Fenerbahçe'ye geldim. Allah nasip etti, tam 3 sene sonra ilk 11 çıktım. Takım olarak galibiyet için elimizden geleni yaptık ve kazandık" dedi.

Arda Güler ayrıca "Çocukluktan beri Fenerbahçeliyim. Kadroda kaliteli isimler var. Onlardan öğreniyorum, sahada da yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ HİSLER"

Fenerbahçe TV'de yayına katılan Arda Güler "İnanılmaz hisler, Fenerbahçe'de 11 oynamak. Alex'ler, Özil'ler, Carlos'lar vs. Çok iyi oyuncular oynadı burada. 11'de oynadığımız için mutluyuz. Ben 11 oynayacağımı sabah öğrendim ama aileme söylemedim. Sürpriz olsun istedim. İnanılmaz bir heyecan geliyor içine. Hayal kurmaya başlıyorsun. Videolar izledim. Sonra saat geldi. Ancak, ilk 11 başlayacağımı öğrenince zaman zor geçti" dedi.

PENALTI ANINDAKİ TEZAHÜRATLAR

Penaltı anında 'Arda' tezahüratlarıyla ilgili de konuşan Arda Güler "Taraftarların o an tezahürat yapması çok heyecan verdi. İlk penaltıcı Serdar ağabeydi, ikinci penaltıcı bendim. Orada planı uyguladık. Çok şükür Serdar ağabey penaltıyı attı" açıklamasını yaptı.

"KÖTÜ OYNAMADIM AMA..."

Arda Güler ayrıca "Elimizden geleni vermek zorundaydık. Sahanın her yerinde her şeyimizi yapmaya çalıştık. Beni yordu. Kötü oynadım diyemem. Üstüne koymam gerek. Bu zorlu süreçte bize harika destek verdi taraftarlar. Takım olarak da zorlu bir süreçten geçiyoruz. Umarım diğer gençler de fırsat bulurlar. İsmail Hoca'ya teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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