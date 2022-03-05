İstanbul depremi için korkutan senaryo! Yüzbinlerce kişi...

İBB HIZLI TARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI





HASAR ALACAK BİNA SAYISI ARTTI





YARIYA YAKINI YÜKSEK VE ORTAK RİSK GRUBUNDA





BİNA TESPİTİ İÇİN İNTERNETTEN BAŞVURU





NELER YAPILDI?

Her yıl 1–7 Mart tarihleri arasında toplumda deprem bilinci oluşturmak için “Deprem Haftası” olarak bir dizi etkinliğe imza atılıyor.Deprem denilince de 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından 30 yıl içinde olacağı tahmin edilen İstanbul'u bekleyen büyük deprem tehlikesi akıllara geliyor.Uzmanlar İstanbul'da 2030 yılına kadar 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu belirtiyor.Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İstanbul genelinde resmi kayıtlarda 1 milyon 166 bin bina bulunuyor. “İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” sonuçlarına göre; İstanbul'da meydana gelecek 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda yaklaşık 48 bin binanın ağır veya çok ağır, 146 bin binanın ise orta hasar alacağı tahmin ediliyordu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu kapsamda İstanbul'un risk haritasını çıkarmak ve depremde ağır hasar alması muhtemel yapıları tespit etmek amacıyla hızlı tarama yöntemleriyle bina tespit çalışmaları başlattı.Çalışma hakkında bilgi veren İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre tahmini olarak yaptıkları analizin sonuçlarını aktararak “91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar; 167 bin 116 binanın orta hasar alacağı bilgisine ulaştık. Ağır veya çok ağır hasar alacağı tahmin edilen bina sayısının önceki çalışmalarda tahmin edilen sayıya oranla 1.8 kat; orta hasar alacağı tahmin edilen bina sayısının ise 3.3 kat arttığı gördük” diye konuştu.Tut, bu çalışmada olası bir depremde İstanbul genelinde can kaybına neden olabilecek binaları tespit etmek üzere öncelikle 2000 yılından önce inşa edilmiş binaları ele aldıklarını belirtti.Hızlı tarama yöntemleri ile bina incelemesi projesinin 33 ilçeye ait sonuçlarını açıklayan Tut “Yıl sonu itibari ile 90 bin 644 bina ziyaret edildi. 25 bin 955 bina hızlı tarama yöntemiyle incelendi. Bu binaların yarıya yakınının yüksek risk ve orta risk grubunda yer aldığı ortaya kondu” dedi.Vatandaşların bireysel başvuru yapabilmeleri için “binatespiti.ibb.istanbul” internet sitesi yayına açıldığını belirten Tut “Bu internet sayfası aracılığı ile binaların deprem güvenlik sınıfının incelenebilmesi için talepte bulunabilecek ve sonuçlar öğrenilebilecek” dedi.Tut, İBB'nin bugüne dek kenti depreme hazırlamak için yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi:*Şubat 2022 itibari ile toplam 36 ilçede ilçe belediyelerinin kendi özel durumlarını da çözecek şekilde plan notlarını hazırlandı.*14 ilçede yeni kentsel dönüşüm projelendirme çalışması başlatıldı. 5 ilçede uygulamaya yönelik projelendirme çalışmaları devam etmekte.*Eyüpsultan ilçesindeki 24,5 hektarlık alanda yürüttüğümüz projenin ilk etap konutlarının ruhsatı alındı, bu yıl içerisinde inşaatı başlayacak.*AFAD tarafından gelen talep üzerine toplanma ve barınma alanlarının çoklu afet risk analizleri yapılarak revize edildi. 5 bin 599 acil toplanma alanı, 130 çadır alanları, 28 hayvan barınağı, 36 adet kültür ve mali değer tahliye alanı, 197 adet transfer alanı belirlendi.*Kentsel Dönüşüm Masasının etkileşim kurduğu toplam kişi sayısı 181 bin 382'ye ulaştı.*Deprem Tırı, 2022 sonbaharında hizmet vermeye başlayacak.*39 ilçe için mahalle bazında deprem risk raporlarını, heyelan envanteri hazırlandı.*17 ilçe için mahalle bazında tsunami risk analizi ve eylem planı raporlarını hazırlandı. Tahliye yollarına 900 adet yönlendirici tsunami tabelası montajı işlemleri 2022 sonu itibarı ile tamamlanacak.*Beşiktaş Karanfilköy'de 20 hektarlık alanda mikrobölgeleme çalışması tamamlandı. Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece, Beşiktaş, Şişli, Sarıyer'de toplam 257 kilometrekarelik alan için mikrobölgeleme projesi başlatıldı.*BÜ Kandilli Rasathanesi DAE Deprem Mühendisliği Jeodezi ve Jeofizik Bölümleri ile yapılan protokol kapsamında 20 ve daha fazla katlı yüksek yapılar, kültürel miras ve sanayi envanterinin deprem riskleri 2023 sonuna kadar ayrı ayrı çalışılmış olacak.