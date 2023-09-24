İstanbul depremi için Meclis'in açılmasını bekliyorlar!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKP'nin grubu yasa teklifinin üzerinde çalışmalarına başladı. Sabah'ta yer alan habere göre, teklife önümüzdeki günlerde son şeklinin verilerek Meclis gündemine taşınacağı belirtiliyor. Yasanın çıkmasıyla birlikte İstanbul'da dönüşümün hızlanması sağlanacak.







Yapılan çalışmanın ana başlıkları şöyle:



Gerçek Gündem'in haberine göre İstanbul'un bazı ilçeleri yoğunluklu olmak üzere imar kaynaklı sorunlar bulunuyor. Okul, spor salonu, park gibi amaçlarla ayrılmış imara kapalı alanların önemli bölümüne geçmişte binalar yapıldığı tespit edildi.







İstanbul'un ilçelerindeki binaların yüzde 10'a yakın bölümünün bu şekilde imara kapalı alanlar üzerinde olduğu belirtiliyor.







Bu alanlar imara kapalı olduğundan depreme dayanıksız yapılar yıkılıp yenisi yapılamıyor. Binalarda oturanlar da ruhsat alamayacağı için dönüşüme yanaşmıyor.







Yasa kapsamında öncelikli olarak bu sorunun çözümü sağlanacak. İmara kapalı alanlarda evi olanlar için rezerv alanlarda belli ücret karşılığında konut verilecek. Vatandaşa rezerv alandaki ev için düşük faiz ve uygun taksit olanağı sağlanacak.







İmara kapalı olanlarda yıkılan evlerin yerine yenisi yapılmayacak. Buralar ya amacına uygun kullanılacak ya da yeşil alanlar, parklara çevrilecek. Böylece şehrin de rahatlaması sağlanacak.







Şu andaki kentsel dönüşüm mevzuatında riskli binalarla ilgili yıkım aşamasında bir sorun yaşanmıyor. Sıkıntı yıkılan binanın yerine yenisinin yapımı aşamasında ortaya çıkıyor.







Örneğin yeni yapılacak binanın ruhsatı için belediye başvurusunda tüm maliklerin rıza ve imzası gerekiyor. Uzlaşma sağlanamadığı için de işler uzadıkça uzuyor.







Dönüşümün her aşamasında kararlara üçte iki çoğunluk koşulu getirilmesi düşünülüyor. İlk etapta bunun salt çoğunluk ile yapılması düşünüldü ancak Anayasa'nın mülkiyet hakkına aykırı olabileceği sonucuna varıldı.







KİRA YARDIMLARI ARTACAK



Evini kentsel dönüşüme verenlere yapılan kira yardımlarının da arttırılması planlanıyor. Birçok kişinin kiralar nedeniyle kentsel dönüşüme sıcak bakmadığı, kira yardımının artması ile birlikte binasını yenileyeceklerin de artacağı düşünülüyor.







BAKANLIKTA YENİ BİRİM



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kentsel dönüşümle ilgili bir başkanlık kurulacak. Altında ise arsa üretiminden gelir getirici işlemlere kadar birçok genel müdürlük oluşturulacak.







BAKAN, MECLİS'İ ACİL TOPLAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, olası depreme ilişkin olarak İstanbul'a özel bir yasa yapacaklarını belirterek, "Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları getirip, görüşmeye açmayı düşünüyorum" diye konuşmuştu. Daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise “İstanbul depremi bir beka meselesidir, milli güvenlik meselesidir. 6 milyon konut var, 1.5 milyonu riskli, bunun 600 bini çok riskli, acil yıkılacak. Orada bizi engelleyecek, işimizi zorlaştıracak ne varsa ki onların hepsinin hazırlığı var. Şimdi yasaya da bunları koymaya çalışıyoruz. Bazen itirazlarla yürütmeyi durdurmalarla sonra engellenen bir yapı da çıkıyor. Orada eğer yarıdan fazla vatandaş bu evi dönüştürelim diyorsa artık bizim çok hızlı bir şekilde davranmamız gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.







Riskli binaların yıkımı ve dönüşümü için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırarak İstanbul'a özel bir yasa çıkarılacağını söyleyen Özhaseki, aradan geçen zamana rağmen, bu çağrısını tekrarlamamıştı.







Meclis'in açılmasıyla birlikte, çalışmaların hızlıca yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

