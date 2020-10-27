İstanbul Emniyeti'nde sahte raporlar skandalı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün sahte rapor düzenlemek iddiasıyla görevden alındığı belirtildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün raporuna göre, Hizmet Hareketi gönüllülerine dönük davalar başta olmak üzere pek çok davada dijital delillere dayanılarak karar veriliyor.





Emniyetin kritik biriminde sahte rapor düzenleme iddiası İçişleri Bakanlığı müfettişlerince ortaya çıkarıldı. Müfettişlerin ön incelemesinde “bazı raporların sahte olarak düzenlendiği, birçok iş ve işlemde usulsüzlük olduğu, aldırılan malzemeler konusunda ise yanlı hareket edildiği” tespiti yapıldı.





Ayrıca iddiaya göre, şubenin ihtiyaçlarının giderilmesi için daha önce kayyımların yönettiği şirketler tarafından bağışlanan milyonlarca lira anlaşmalı şirketler üzerinden faturalandırılıp harcandı.





ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI





İçişleri Bakanlığının 6 Ağustos 2020 tarihli yazısı ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yönelik bir inceleme başlattı.





İnceleme devam ederken Mülkiye Müfettişleri, “bazı belgelerin sahte olarak düzenlendiği, birçok iş ve işlemde usulsüzlük yapıldığı ve aldırılan malzemeler konusunda yanlı hareket edildiği” hususlarını tespit etti. Müfettişlerin raporu doğrultusunda 3 polis memuru görevden uzaklaştırılırken, şube müdürü görevden alınarak polis okulunda görevlendirdi.





BİLİRKİŞİ RAPORUYLA 2 MİLYON LİRA





Mahkemelerin ve savcılıkların inceleme yapılması için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen materyaller bazen aylarca, bazen yıllarca bekletildi.





İncelemenin şubedeki memurlara adli bilirkişi sıfatıyla para karşılığında yaptırıldığında ise dijital materyaller derhal hazırlanıyordu.





Adli bilirkişilik ile hızlıca incelemeyi tamamlayan polis memurlarının ise 750 bin TL ile 2 milyon TL arasında para kazandıkları ve bu parayı kendi aralarında bölüştükleri belirtildi.





POLİS, PARAVAN ŞİRKETLE EMNİYETE MAL SATTI





Ayrıca şube ihtiyaçlarının karşılanması için kayyım atanan Hizmet Hareketi'ne ait şirketlerden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne milyonlarca lira bağış yapıldığı, bu paraların ise anlaşmalı şirketler üzerinden faturalandırılarak harcandığı iddia edildi.





ABD’den getirilen cihazların ise açığa alınan polislerden İ.K’nin ortak olduğu şirket üzerinden faturalandırıldığı öne sürüldü. Görevden uzaklaştırılan polis memuru İ.K’nin, cihaz alım ve faturalandırma işlerini yürüttüğü belirtildi.





KRİTİK DAVALARDA SAHTE EVRAK ŞÜPHESİ





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde İstanbul’da soruşturmalarında şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesi konusunda büyük bir görev üstlenen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yönelik böyle bir soruşturma yürütülmesi dikkati çekti.





Müfettişlerin ön incelemeye göre, “Birçok belgenin sahte düzenlendiği” tespiti ‘cemaat ve diğer terör örgütü dosyalarında sahte ya da usulsüz evrak düzenlendi mi’ sorusunu akıllara getirdi.





SAHTE EVRAK HÜKME ALINAMAZ





Avukat Murat Akkoç, Siber Suçlar Şube Müdürlüğündeki sahte evrak iddiasını şahsi Twitter hesabında aktardı.





Akkoç, “Sahte veya usulsüz evrak hükme alınamaz. Bu nedenle dosyanızda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce düzenlenmiş bir rapor olup olmadığını mutlaka kontrol edin.” dedi.







