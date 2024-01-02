İstanbul merkezli sekiz ilde ‘Mossad operasyonu’: 33 gözaltı

İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, uluslararası casusluk faaliyetleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmada, ‘Mossad’ın Türkiye’de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı’ tespit edildi.



Söz konusu faaliyetlerin ‘uluslararası casusluk’ faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.



Emniyet güçlerinin İstanbul merkezli sekiz ilde 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.



Operasyon kapsamında 13 şüpheli aranıyor.



'MİT UYARIDA BULUNDU' DENİLMİŞTİ





Amerikan Wall Street Journal gazetesi geçen ay, İsrail’in dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerini bulup öldürmek için plan yaptığını yazmıştı.





Bu haberin ardından, Anadolu Ajansı’nda Türk istihbaratının İsrail'e bu konuda uyarda bulunduğu ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirdiğine dair bir haber yer almıştı. AA'daki habere göre, yetkililer, muhtelif istihbarat servislerinin daha önce de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığını anımsatarak, hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.





'HAMAS LİDERLERİNİ ÖLDÜRMEYE KARARLIYIZ'





İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN’da yayımlanan bir kayıtta, “Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını” belirtmişti.