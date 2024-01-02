Büyükekşi'ye göre 'Maçın S. Arabistan'da yapılmasını Ali Koç istedi'

Taraftarların tepkilerine rağmen Suudi Arabistan'a taşınan Süper Kupa finali, "Atatürk" krizi nedeniyle ertelenmiş, AKP cenahı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istemişti.





Büyükekşi'yi istifaya çağıran isimlerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Büyükekşi’yle konuştuğunu belirten Selvi, yurtdışında oynama fikrinin Büyükekşi'den çıktığını, öncelikle düşünülen Almanya ve İngiltere'nin kabul etmediğini, Birleşik Arap Emirlikleri'ninse ilgi göstermediğini söyledi. Yazıya göre maçın Suudi Arabistan’da oynanması ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istedi.





'4 buçuk milyon dolara anlaşmaya varılmış'

Selvi, Büyükekşi’den aldığı bilgilere göre anlaşmanın detaylarını da paylaştı:





"Suudlular önce 3 milyon dolar teklif etmişler. Sonunda 4 buçuk milyon dolara anlaşmaya varılmış. Bu paranın yüzde 20’sinin Futbol Federasyonu’na kalan yüzde 80’inin ise Fenerbahçe ve Galatasaray’a ödenmesi kararlaştırılmış. Eylül ayında Süper Kupa’yı kazanan takım paranın yüzde 60’ını, kaybeden takım ise yüzde 40’ını alacak şekilde anlaşma yapılmış. 15-20 gün önce paranın önce 1 milyon doları sonra 300 bin doları takımların kasasına girmiş. Paranın kalanı ise maçtan sonra takımlara ödenecek şekilde anlaşmaya varılmış."





Futbol Federasyonu ile Suudi Arabistan Futbol Federasyonu arasında 10 Ekim’de protokol imzalandığını ifade eden Selvi, maçtan 10 gün önce de Futbol Federasyonu’ndan yetkililerin Arabistan’a giderek yetkililerle görüşmeler yaptığını da belirtti.





'Atatürk resminin olduğu formayla çıkmak için Ali Koç ısrarcı olmuş'

Selvi ayrıca kriz sırasında Ali Koç'un Atatürk resminin olduğu formayla çıkma konusunda ısrar ettiğini anlattı:





"Suudi Arabistan’da sorunu aşmak üzere görüşmeler yapılırken Türkiye’de Suudlular Türk bayrağının açılmasına, İstiklal Marşı’nın okunmasına izin vermiyorlar haberleri dolaşıma sokulmuştu. Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı haberi yalanlamıştı. Çünkü Suudi Arabistan’la yapılan protokole göre Türk bayrağı açılacak. Hatta 60 metre uzunluğundaki bayrağımızı 60 kişi altına girerek sahaya çıkaracak. İstiklal Marşı’nı ise Norm Ender okutacak. Sahada Süper Kupa ile Fenerbahçe ve Galatasaray bayrakları da açılacak.





Suudlular bu teklifi kabul etmemiş. FİFA kurallarına aykırı olduğunu ileri sürmüşler. Ali Koç daha sonra 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı ile çıkmamayı kabul etmiş ama Atatürk resminin olduğu formayla çıkma konusunda ısrar etmiş."





'İstifayı aklından geçirmiyor'

Büyükekşi'nin "istifa edeceği gibi bir izlenim edinmediğini" söyleyen Selvi, "Bu yöndeki sorularıma net yanıtlar alamadım. Ali Koç ise kahraman gibi dolaştığı için istifayı aklından geçirmiyor. Yaşanan bu fiyaskodan sonra her üçü de istifa etmeli" ifadesini kullandı.