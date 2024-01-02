Samanyolu Haber /Gündem / Havalimanında yangın: Uçaklar pistte çarpıştı /02 Ocak 2024 13:01

Havalimanında yangın: Uçaklar pistte çarpıştı

Tokyo'da 379 yolcu taşıyan uçak, pistteki başka bir uçağa çarparak alev aldı. Kazanın iniş sırasında gerçekleştiği ifade edildi.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'nın pistinde bir uçak, 379 yolcusu ile başka bir uçağa çarptı.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin yayınladığı görüntülerde, uçağın pencerelerinden çıkan alevler kaydedildi.




NHK'nin son dakika olarak yayınladığı görüntülerde, yangının uçağın motorunda başladığı belirtilirken uçağın alev almış şekilde pistte ilerlediği görüldü.

Japonya Sahil Güvenliği, kendi uçaklarının Japan Airlines uçağıyla çarpışmış olma ihtimalinin araştırıldığını söyledi.

Japan Airlines firması tarafından yapılan açıklamada, kazanın iniş sırasında gerçekleştiği ifade edildi.

Japan Airlines,yanan uçaktaki 379 yolcunun ve mürettebatın tamamının tahliye edildiği açıkladı.
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