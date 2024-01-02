Bir ‘15 Temmuz’ yalanı daha ortaya çıktı:‘Helikopter vurdu‘ dediler ama gerçekler çok başka





Daha önce ölenlerden 70 kişinin askerler tarafından öldürülmediğini belgeleri ile ispatlayan ’15 Temmuz‘da ölenleri Araştırma Platformu’ Koordinatörü Selçuk Adıgüzel şimdi de 66. Dosya da Suat Akıncı olayını çözdü.

15 Temmuz gecesi kalabalığa ateş açan keskin nişancıların varlığın kanıtlansa bile, silahlarının balistik incelemeleri dahi yapılmadan askerler sorumlu ilan edildi. AKP ve yandaşlarının yıllardır üzerinde tepindiği ve milyonlarca kişiyi haksız yere suçlayıp işkence ettiği, ömür boyun hapis cezası verdiği ‘251 şehit yalanı’ ile ilgili bir gerçek daha gün yüzüne çıktı.

15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu 66. Dosya da Suat Akıncı Dosyasını çözdü. Adıgüzel, yok artık diyeceğiniz detaylar içeren bir video yayındı.

İşte gerçekler; Bu dosyayla 66. vakayı çözmüş olduk AİHM den dönecek bir dosya daha Bu iftira bizim üstümüzde durmaz…

















Selçuk Adıgüzel’in konuyla ilgili videosunda değindiği noktalar şunlar:





-Suat Akıncı tesisatçı olarak çalışan 32 yaşında bir vatandaşımızdı. Rejim medyasının anlatımıyla; 15 Temmuz’da eline sapanını alarak tankların karşısına çıkmış ve şehit olmuştu.

-Mahkeme kayıtlarına baktığımızda, Kara Havacılık davası kapsamında yargılanan helikopter pilotlarınca Genelkurmay bölgesinde vurulmuştu. Bu dosyayı yakın zamanda Yargıtay’ın virgülüne bile dokunmadan onayladığını hatırlatalım.

-Peki Suat Akıncı’yı neden Helikopterler vurmuş olmaz?

-Otopsi raporuna göre penetran cisim (dıştan gelen) yaralanmasına bağlı olarak iç organda tahribat ve kanama olmuş. Vücuttan mermi veya şarapnel türü metalik cisim çıkmamış.

-İlk bakmamız gereken o gece kullanıldığı söylenen Atak, Kobra ve Skorsky türü taaruz helikopterlerin üzerinde bulunan silahlar nelerdir ve nasıl yaralanmalara sebep olurlar?

-Kobra ve Atak helikopterlerde bulunan 20 mm top mermisi denk geldiğinde 4-5 kişiyi parçalayacak güçte. Aynı şekilde TOW silahı, Hellfire füze, 2,75 inch roket bu helikopterlerin kullandığı diğer silahlar. Bu silahlar bir nevi bomba ve parçalayan/yakan etkiye sahip. Suat Akıncı vücudunda bu tür tespitler yok. Dolayısıyla maktulü bu silahlar öldürmesi mümkün değil.

-Skorsky helikopterlerde farklı olarak 7.62 mermi atan makineli tüfek var. Akıncı bu tüfek atışıyla ölmüş olsaydı vücutta mermi çekirdeği olmalı veya mermi vücuttan çıksaydı mermi yolu ve çıkış yarası olmalıydı. Dolayısıyla maktulü bu silahın da öldürmesi mümkün değil.









-Peki yukarıdaki silahlardan kopan şarapnel ölüme neden olmuş olamaz mı? Olamaz. Çünkü ya şarapnelin vücutta kalması veya hızlı hareket etmişse çıkış yarası oluşturması gerekirdi.

-Gördüğünüz gibi mermi, şarapnel veya mermi/şarpnel yolu izi olmayan bir ölüm.

-Başka bir iddia da Suat Akıncı’nın Genelkurmay bölgesinde olduğu şeklinde. Ancak bu iddiayı ve ölümüne ilişkin diğer iddiaları teyit edecek tek gerçek delil bulunmuyor.

-Nerelerde bulunduğunu bilemiyoruz çünkü HTS kaydı yok. Olay anı veya öncesi ve sonrasına dair kamera kaydı yok. Ölümüne şahit oldum diyen tek bir tanık yok. Olay yeri incelemesi yok. Elbise üzerinde kimyasal inceleme yok. Balistik -inceleme yok, kısacası dosyada hiçbir şey yok!