İstanbul Valiliği'nden göçmenlerle ilgili yeni açıklama

Türkiye'nin çeşitli noktalarında zaman zaman karıştıkları asayiş olaylarıyla da gündeme gelen göçmenler konusunda İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama yapıldığı belirtildi.





1 Ocak ile 15 Nisan tarihleri arasında 18 bin 781 düzensiz göçmen için ilem yapıldığı belirtilen açıklamada bu kişilerden 7 bin 684'ünün İstanbul'dan sınırdışı edildiği bilgisi de paylaşıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Valiliği, 1 Ocak ile 15 Nisan tarihleri arasında 18 bin 781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığını duyurdu. İstanbul Valiliği, 1 Ocak ile 15 Nisan tarihleri arasında 18 bin 781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında işlem yapılan insanlar arasında 4 bin 661 Afganistan ve bin 418 de Pakistan vatandaşı bulunuyor.Açıklamada, bu kişilerden 7 bin 684'ünün İstanbul'dan sınırdışı edildiği, 7 bin 590'ının ise sınırdışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.Valilik tarafından yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:Bu kapsamda İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 2021 yılında 71.959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 23.072’si İstanbul’dan sınırdışı edilirken, 39.525’i ise sınırdışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.1 Ocak-15 Nisan 2022 tarihleri arasında; 4.661’i Afganistan, 1.418’i Pakistan olmak üzere toplam 18.781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 7.684’ü İstanbul’dan sınırdışı edilirken, 7.590’ı sınırdışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.