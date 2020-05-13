Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valiliği'nden 'kavurucu sıcaklık' uyarısı /13 Mayıs 2020 19:33

İstanbul Valiliği'nden 'kavurucu sıcaklık' uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte 15 Mayıs Cuma gününden 19 Mayıs Salı gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde hissedileceğini belirtti. Valilik, vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

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Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da 15 Mayıs Cuma gününden itibaren 19 Mayıs Salı gününe kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 9 ile 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği de sıcak hava konusunda vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda “Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önemlidir” ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

* 14 Mayıs Perşembe: Az bulutlu, en yüksek 25, en düşük 13 derece.

* 15 Mayıs Cuma: Az bulutlu, en yüksek 30, en düşük 15 derece.

* 16 Mayıs Cumartesi: Az bulutlu, en yüksek 33, en düşük 19 derece.

* 17 Mayıs Pazar: Az bulutlu, en yüksek 32, en düşük 19 derece.

* 18 Mayıs Pazartesi: Az bulutlu, en yüksek 31, en düşük 17 derece.
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