Samanyolu Haber /Sağlık / İstanbul'da Covid-19 patlaması /01 Ocak 2022 11:01

İstanbul'da Covid-19 patlaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de baskın hale gelen Omicron varyantına ilişkin yazılı basın açıklamasında "son 10 gündeki vakaların yüzde 52,3'ünün İstanbul kaynaklı olduğunu söyledi.

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Bakan Koca, "10 gün içinde İstanbul'da vakalar 5 katına çıksa da hastaneye yatışlarda sadece yüzde 6,2 artış olduğunu" da belirtti.

Günlük vaka sayısı 40 bini geçti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 31 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan  372 bin 516 testin sonucuna göre 40 bin 789 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 163 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 86.2 aşılama oranıyla Ordu birinci sırada yer alıyor. Yüzde 59.2 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.



2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 82.8 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 80.5 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 75.3 ile İstanbul yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Yılbaşı uyarısı! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!”
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