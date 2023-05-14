İstanbul'da dehşet: Mezar kazdırdıkları iki kişiyi diri diri gömdüler

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre olay geçen yıl 1 Ocak günü yaşandı. Beyoğlu’ndaki Sunset Apart’ın işletmecisi Abdullah Akdemir (28) ile Muhammet Çoban (23) ve Ali Kemal Güçlü (37) arasında alacak-verecek tartışması yaşandı. Apart otelin resepsiyonunda başlayan sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çoban ve Güçlü, Akdemir’i darp etti. Akdemir, apartta konaklayan bir kişiden 1500 lirayı alarak bu kişilere verdi.







Yılbaşı gecesi kavga ettiler

Halktv.com'un haberine göre Çoban ve Güçlü, “Yarın tekrar geleceğiz” diyerek apart otelden ayrıldı. Bu kişilerin ayrılması sonrası Akdemir, Hamdullah Ayata (25) isimli arkadaşını arayarak başında geçenleri anlattı. Akdemir, Ayata’ya yanına gelmesi talebinde bulundu. İki husumetli grup 1 Ocak günü saat 04.00 gibi Şişhane’deki metruk bir binada karşı karşıya geldi.





Akdemir ve yanındakiler Çoban ve Güçlü’yü burada darp etti. Bu esnada, Ayata’nın, yanındaki silahı ateşlemesi ile kavga son buldu. Akdemir ile beraberindeki 5 kişi apart otele gitti. 6 kişi, otelin 13 numaralı odasına geçti. Saat 07.00’ye geldiğinde, Çoban ve Güçlü, darp edilmelerini hazmedemedikleri gerekçesi ile tekrar Sunset Apart’a gitti.







Çoban ve Güçlü, 6 kişinin bir arada olduğu 13 numaralı odaya yöneldi. Oda kapısının açılması ile birlikte arbede de başladı. Çoban, elindeki demir sopa ile Akdemir’in kafasına vurdu. Kafasına ikinci kez demir sopa ile vurulması sonrası Akdemir yere düştü. Çoban, aynı sopa ile Ayata’nın da kafasına vurdu. Ayata başlangıçta tekme ile karşılık verdi. Bu esnada Ali Kemal Güçlü ve Güven Erdoğan arasında da kavga yaşanıyordu.





İki kişiyi silahla yaraladı

Bu esnada Ayata, yanında bulunan silahı çıkardı ve ‘baskına’ gelen Çoban ve Güçlü’yü hedef gözeterek silahını ateşledi. Güçlü sağ kolundan, Çoban ise sol kolu ve karnından vuruldu. Bu iki kişi aldıkları kurşunlar sonrası yere düştü.





Yaralı halde araca bindirildiler

13 numaralı odada yaşanan dehşet sonrası yaşananlar ise, dehşetin boyutunu üst seviyeye çıkardı. İddianameye göre, Sunset Apart’ın işletmecisi Akdemir’in talimatı ile Çoban ve Güçlü bir araca bindirildi. Akdemir ile birlikte hareket eden Ayata, Erdoğan ile kimlikleri belirlenmeyen iki kişi daha aynı araca bindi. 2’si yaralı 6 kişi yaralı halde Beyoğlu’ndaki aparttan ayrıldı.





Yolda kazma kürek aldılar

Bu kişiler, ormanlık alanları bulunan Eyüpsultan’a doğru yol aldı. Bir ara, araç, bir nalburun önünde durduruldu. Buradan kazma ve kürek alındı yeniden yola devam edildi. İçinde 6 kişi bulunan araç Pirinççi Mahallesi’ne yöneldi. Ormanlık alana gelindiğinde araç durduruldu. Araçtaki 5 kişi indi. Gözcülük yapması için Güven Erdoğan araçta durdu.





İki kişiye mezar kazdırdılar

Bu kişi, çevrede aracı ile tur atarken 5 kişi ormanlık alanın içlerine doğru yürüdü. Bir süre sonra bu kişiler izbe bir yerde durdu. Yanında silah bulunan Ayata ve beraberindekiler Çoban ve Güçlü’yü “Mezarınızı kazmaya başlayın” dedi. Bu iki kişi yaralı oldukları halde toprağı kazmaya başladı. Uzunluğu 140 santim, genişliği 40 santim derinliği ise 30 santim olan bir çukur kazıldı.





Üstlerine toprak attılar



Ayata, silahı Çoban ve Güçlü’ye doğrultarak, yan yana gelecek şekilde kazdıkları çukura girmelerini istedi. Çoban ve Güçlü kazdıkları çukura girdi. Bu kez Ayata ve beraberindekiler çukurdaki iki kişinin üstüne toprak atmaya başladı. Bedenleri toprak altında kalan iki kişi ölümle burun buruna oldukları sırada Ayata’da cep telefonundan arandı.





Telefon geldi hızla uzaklaştılar

Ayata, yaptığı görüşme sonrası toprak altındaki Çoban ve Güçlü’ye “Polise sakın bir şey söylemeyin” diyerek hızla olay yerinden ayrıldı. Bu kişilerin uzaklaşması sonrası Çoban ve Güçlü üstlerindeki toprağı temizleyerek çukurdan çıktı. İkili yaralı halde ana yola doğru yürüdükleri esnada yanlarında Jandarma’nın devriye aracı geçti. İkili, başlarında geçeni Jandarma’ya anlattı.





6 kişi hakkında dava açıldı

Yürütülen soruşturma sonrası aralarında Çoban ve Güçlü’nün de olduğu 6 kişi hakkında dava açıldı. Abdullah Akdemir, Hamdullah Ayata, Muhammed Çoban ile Ali Kemal Güçlü ‘müşteki sanık’ olarak, Güven Erdoğan (21) ile Galip Can Sayan (32) hakkında ise ‘sanık’ sıfatı ile dava açıldı. Dava dosyasına göre Erdoğan 2 ay kadar da tutuklu kaldı. Bu kişiler ‘Yağma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Kasten yaralama’, ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçlarından yargılanıyor.