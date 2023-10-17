İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü

Çatışmanın yaşandığı noktada Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Olay saat 01.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehit Mustafa Yeşil Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanına ateş açıldı. Mekanın önüne gelen bir otomobilden, henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş edildi. İddiaya göre eğlence mekanındaki bir şahıs da otomobilden ateş açan saldırganlara pompalı tüfekle karşılık verdi.Karşılıklı çatışmaya dönen olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu yaralanan şahsı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ekrem G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pompalı tüfekle ateş açan kişi ise olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gözaltına alındı.