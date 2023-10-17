Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü /17 Ekim 2023 08:22

İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü

Gaziosmanpaşa’da bulunan bir eğlence mekanı önüne gelen bir otomobilden mekana ateş açıldı. Eğlence mekanında bulunan bir şahsın da pompalı tüfekle karışlık vermesi üzerine olay büyüdü. Çatışma sonucu yaralanan Ekrem G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Olay saat 01.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehit Mustafa Yeşil Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanına ateş açıldı. Mekanın önüne gelen bir otomobilden, henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş edildi. İddiaya göre eğlence mekanındaki bir şahıs da otomobilden ateş açan saldırganlara pompalı tüfekle karşılık verdi.

Karşılıklı çatışmaya dönen olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu yaralanan şahsı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ekrem G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pompalı tüfekle ateş açan kişi ise olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gözaltına alındı.

Çatışmanın yaşandığı noktada Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:35:37