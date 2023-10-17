İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü

Karşılıklı çatışmaya dönen olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu yaralanan şahsı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ekrem G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pompalı tüfekle ateş açan kişi ise olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gözaltına alındı.
Çatışmanın yaşandığı noktada Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma yapıldı.