'Dolar 45 lira olacak!'

Bir süredir 27 lira bandında seyreden dolar/TL paritesi, ufak sıçramalar ile gün içerisinde 27,85 lirayı gördü.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ne kadar kura müdahale sürecini tamamen bitirdiklerini ve kuru dengelemek maksadıyla döviz satışı yapmayı durdurduklarını açıklamış olsa da, ekonomik veriler TCMB'nin piyasalar üzerinde sınırlı bir müdahaleye devam ettiğini gösteriyor.



Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı yorumlar ile dikkat çeken ve geçtiğimiz yıllarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hakkında manipülasyon iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan Selçuk Geçer, dolar kuruyla ilgili yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.



Geçer, eski Merkez Bankası yönetimi tarafından yapılan arka kapı müdahaleleri sonucunda enflasyon ile çalışan ücretlerinin doğru orantıda artmadığını ve Türkiye'de bir kümülatif enflasyon sorunu olduğunu belirterek, dolar kurunun gerçekte olması gerektiği değerden çok daha aşağıda tutulduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:



"DOLAR SOLUKLANACAK, EURO UÇUŞA GEÇECEK"



"Ekim ayının sonunda Fed tarafından yapılacak toplantılarda görünen o ki, 25 baz puanlık bir faiz artışına gidilecek. Bu toplantı 2023 için son faiz artırımı olacak ancak görünen o ki, 2024 yılında yüksek faizler bir süre daha hayatımızda kalmaya devam edecek.



Özetle dolar, uluslararası değerini uzun bir süre daha koruyacak ancak bu kadar güçlü olmayacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen sinyaller, Fed'in faiz musluklarını kapatması halinde bile artırıma gidileceğini gösteriyor.



Bu da demek oluyor ki, dolar kısa sürede kendini kilitleyecek ama Euro tarafında yükselişler yeni başlıyor. Yıl sonu ve gelecek yılın başlarında dolar/Euro tarafında paritenin 1.10 üzerine çıktığını görmek sürpriz olmayacaktır.



Doların duracağını söylemem sizi yanıltmasın. Türk lirası karşısında elbette hızla değer kazanmaya devam edecektir. Çünkü Türkiye'de, özellikle Şahap Kavcıoğlu döneminde yürütülen hatalı politikalar, yapılan arka kapıda müdahaleleri ile kontrol edilen dolar kuru günümüze gelene kadar enflasyon ile aynı oranda değerlendirilmedi.



Türkiye'de ciddi bir kümülatif enflasyon ve baskılanan dolar sorunu bulunuyor. Dolar/TL paritesinin şu anda gerçek değeri 45 lira sınırlarında. Ancak buraya aniden yükselmeyecektir. 31 Mart'ta yapılan seçimler AKP için hayati bir öneme sahip ve yerel seçimlerin sonrasında yıllarca hiçbir seçim olmayacak.



"DOLAR KURUNDA TARİHİ BİR YÜKSELİŞ YAŞANACAK"



Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın gerçek ekonomi politikalarını da 31 Mart sonrasında göreceğiz. Türkiye'yi tam anlamıyla bir parasal sıkılaşma süreci bekliyor ve bu süre zarfında gerçekten çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşanacaktır.



OVP'de açıklananla paralel olarak benim beklentim, dolar kurunun 31 Mart seçimlerine kadar 35 liralara yükseleceği. Ancak seçim sonrası süreçte tıpkı 28 Mayıs'ın ardından olduğu gibi ani bir kur patlaması görülecektir.



Bu kur şokunu geçmişte yaşananlarla karıştırmamak lazım. Ne diyoruz, şu anda doların gerçek değeri 45 lira sınırında. Buna 2024 yılının enflasyonunu da eklediğinizde Haziran 2024 gibi doların gerçek değeri 60 liraları geçecek ve göreceksiniz, bu kurun üzerindeki baskıyı tamamen kaldırmak zorunda kalacaklar.



Yani biz 2024 yılının ilk yarısının bitişiyle birlikte korkunç bir yükselişe geçecek döviz izleyeceğiz. Bu yapılacak ve yapılması da gerekiyor. Bunu yapmadan hiçbir şekilde kalıcı bir çözüm bulamazsınız.