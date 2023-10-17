Samanyolu Haber /Ekonomi / Motorine 2 lira 23 kuruş zam! Litre fiyatı 40 liraya dayandı /17 Ekim 2023 08:17

Motorine 2 lira 23 kuruş zam! Litre fiyatı 40 liraya dayandı

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 39,58 liraya ulaştı.

SHABER3.COM

İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar geldi.

Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam yapıldı.

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,58 TL’ye, Ankara’da 40,16 TL’ye, İzmir’de 40,34 TL’ye yükseldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 39,58 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 33,59 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Motorine 2 lira 23 kuruş zam! Litre fiyatı 40 liraya dayandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:35:49