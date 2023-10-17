Samanyolu Haber /Politika / Kulisler hareketlendi: İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu /17 Ekim 2023 08:26

Kulisler hareketlendi: İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için “CHP ile olası işbirliğine” kapıları kapatırken parti içinde bir grup, CHP’nin 4 ve 5 Kasım’da düzenlenecek olağan kurultayı sonrasında partide “bir değişimin yaşanması halinde”, yerel seçimlerde işbirliğinin yapılabileceğini öngörüyor.

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İYİ Parti’de bazı kurmaylar, Akşener’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile “işbirliği için yeniden masaya oturmayacağına” dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde “İYİ Parti’nin haklı olduğunu ortaya çıkaran bazı tespitlere o dönem CHP’den sert dönüşlerin olduğu” dile getirilirken, Akşener’in 31 Mart’taki yerel seçimleri de “partinin kurumsal bir yapı kazanması açısından bir fırsat gördüğüne” işaret ediliyor.

İYİ Partili bazı kurmaylar, muhalefetin yönettiği bazı belediyelerin yerel seçimlerde “AKP’nin eline geçmemesi için bazı büyükşehirler kapsamında işbirliğinin yapılması gerektiğine” de dikkat çekiyor.

Ancak bunun tek olasılığının da “CHP’deki kurultayda yaşanacak değişim olduğu, Akşener’in de işbirliğine ancak değişim yaşanması durumunda ikna olacağı” kaydediliyor.

RİSKE ATILMAMALI

İYİ Partili bazı kurmaylar, “Yerel seçimlerde muhalefetin bir araya gelmesi gerekiyor. Genel başkan partiyi kurumsallaştırmaktan yana ancak bunun adresi yerel seçimler olmamalı. 2028’deki genel seçimler olmalı. Yerel seçimler riske atılmamalı. CHP’de olası bir değişimde, her iki partinin lideri yerel seçimlerde yeniden bir araya gelebilir” değerlendirmesini yapıyor
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