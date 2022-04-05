Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da suya yüzde 29 zam! /05 Nisan 2022 18:49

İstanbul'da suya yüzde 29 zam!

İstanbul'da suya zam geldi. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 TL'ye çıktı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi oy birliği ile kabul edilerek, suya yüzde 29 zam yapıldı.

Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi, İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi.

Teklifin oy birliğiyle kabul edilmesiyle suya yüzde 29 zam uygulandı.
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