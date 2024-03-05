İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 100'den fazla arttı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’da yaşamanın maliyetine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.





İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı.





2024 Şubat %4,26





İPA'nın araştırmasına göre megakentte yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı.İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4,26 arttı.2023 Ocak %6,642023 Şubat %3,862023 Mart %4,012023 Nisan %3,102023 Mayıs %2,242023 Haziran %5,592023 Temmuz %9,752023 Ağustos %9,692023 Eylül %4,622023 Ekim %3,132023 Kasım %3,352023 Aralık %3,512024 Ocak %7,93Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.