Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 100'den fazla arttı /05 Mart 2024 22:07

İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 100'den fazla arttı

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’da yaşamanın maliyetine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

YÜZDE 81'LİK ARTIŞ

İPA'nın araştırmasına göre megakentte yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı.

ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 4 ARTTI

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4,26 arttı.

YIL AY AYLIK DEĞİŞİM ORANI

2023 Ocak %6,64
2023 Şubat %3,86
2023 Mart %4,01
2023 Nisan %3,10
2023 Mayıs %2,24
2023 Haziran %5,59
2023 Temmuz %9,75
2023 Ağustos %9,69
2023 Eylül %4,62
2023 Ekim %3,13
2023 Kasım %3,35
2023 Aralık %3,51
2024 Ocak %7,93
2024 Şubat %4,26

ET-KIYMA FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 100'den fazla... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:35:42