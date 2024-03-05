5 ili sağanak ve fırtına vurdu: Evleri su bastı, araçlar yollarda kaldı

























Sözcü'de yer alan habere göre Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün "turuncu kod" uyarısında bulunduğu kentte öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı.Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.Kent merkezinde bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu, araçlar mahsur kaldı.Kaleiçi Yat Limanı'nda ve Konyaaltı Sahili'nde ise fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu.Valilikten yapılan açıklamada, kentin doğu ilçeleri Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'da çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum oluşma riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de kentte bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yapıyor.Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde denizde hortum oluştu.Kaş ilçesinin Çayköy Mahallesi'nde ise yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Kalkan Mahallesi'nde oluşan hortumdan dolayı zeytin ağaçları, dükkanlar, ev ve iş yerleri zarar gördü.Demre ve Kumluca ilçelerinde de hortum meydana geldi. Kumluca'da hortum nedeniyle bazı evlerin, okulların çatılarında, araçlarda, seralar ve tarım arazilerinde hasar oluştu.Finike ilçesinde ise dolu yağışı etkisini gösterdi.Bölgede olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.İzmir'de etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak nedeniyle ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşandı.Çeşme ilçesinde taşan bir derenin su baskınlarına neden olmaması için ekipler çalışma yürüttü.Sağanak nedeniyle Kemalpaşa Ulucak alt geçidi suyla doldu.Suyun seviyesini fark etmeyen bir sürücünün alt geçide girmesi sonucu otomobil, mahsur kaldı.Sürücünün otomobilden çıkarak ihbarda bulunması sonrası itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekiplerin suyun tahliye edilerek otomobilin kurtarılması için yürüttüğü çalışma sürüyor.Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması amacıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altında korundu.Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaç dalları kırıldı, zaman zaman da elektrik kesintileri yaşandı.Gümbet Mahallesi'nde de bir tekne kıyıya sürüklendi, bir motosiklet devrildi.Kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ekipler sıkıntı yaşanan noktalarda çalışma yaptı.Sağanak nedeniyle Marmaris ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı mahallelerde ağaçlar devrilirken, Kapalı Çarşı'da bazı iş yerlerini su bastı. İlçede yağış etkisini sürdürüyor.