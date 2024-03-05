Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel: Parti içindeki tartışma 3 Mart'ta sona erdi /05 Mart 2024 20:29

Özgür Özel: Parti içindeki tartışma 3 Mart'ta sona erdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel parti içindeki tartışmanın 3 Mart itibariyle son bulduğunu söyledi. Özel, Ankara'da CHP'nin büyük oranda önde olduğunu İstanbul'da da farkın açıldığını söyledi.

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CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimde aday belirleme sürecinde parti içinde yaşanan gerilimin 3 Mart'ta sona erdiğini söyledi. Özel, "Gürsel abi ile de Battal İlgezdi ile de sorun yaşamayız" dedi.

Seçimlere sayılı gün kalırken Özel, son yapılan anketlere göre İstanbul'da farkı açtıklarını söyledi. Özel, "İstanbul'da Ankara kadar rahat değiliz. Öndeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz açıyor" diye konuştu.

Özel, Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Özel'in satır başları şöyle:

"İstanbul'da Ankara kadar rahat değiliz. Öndeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz açıyor.

3 Mart tarihiyle partide tartışma kalmadı. Parti seçim için çalışıyor.

Gürsel abiyle bir sorun yaşamayız. Battal İlgezdi ile de yaşamayız.
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