Özgür Özel: Parti içindeki tartışma 3 Mart'ta sona erdi

CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimde aday belirleme sürecinde parti içinde yaşanan gerilimin 3 Mart'ta sona erdiğini söyledi. Özel, "Gürsel abi ile de Battal İlgezdi ile de sorun yaşamayız" dedi.



Seçimlere sayılı gün kalırken Özel, son yapılan anketlere göre İstanbul'da farkı açtıklarını söyledi. Özel, "İstanbul'da Ankara kadar rahat değiliz. Öndeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz açıyor" diye konuştu.



Özel, Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.



Özel'in satır başları şöyle:



"İstanbul'da Ankara kadar rahat değiliz. Öndeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz açıyor.



3 Mart tarihiyle partide tartışma kalmadı. Parti seçim için çalışıyor.



Gürsel abiyle bir sorun yaşamayız. Battal İlgezdi ile de yaşamayız.