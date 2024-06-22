Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Metroda o duraklar geçici olarak kapatılacak /22 Haziran 2024 23:43

İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Metroda o duraklar geçici olarak kapatılacak

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler hattının, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda yarın saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını duyurdu.

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İstanbul'da İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları valilik doğrultusunda 10'dan itibaren kapatılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."
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