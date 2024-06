Yerlikaya'nın oğlunun kiraladığı daire ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama

VGM, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın oğlunun kendilerinden kiraladığı daire hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.





Bazı basın yayın organlarındaki haberlerde yer alan İstanbul'daki söz konusu taşınmazın "ecdat mülkleri"nden olduğu ve yönetiminin kurum tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın oğlunun kiraladığı daireye ilişkin, "Söz konusu daire, 2019 yılında ihale ile kiralanmış olup her yıl yüzde 25 kira artırımı yapılmıştır. 2024 yılı sonunda da 5'inci yılını dolduracak ve emsal değerine getirilecektir" açıklamasında bulundu.Açıklamada, "VGM'nin mazbut vakıflara ait taşınmazların yönetiminden sorumlu olduğu ve Genel Müdürlüğe ait taşınmazların kiralarının yasal mevzuat ve piyasa koşullarına göre adil, şeffaf bir şekilde belirlendiği" aktarıldı."Vakıflar Genel Müdürlüğü tüm kiralama işlemlerinde adil, şeffaf ve hakkaniyetli hareket etmektedir""Kurumumuz, özel bütçeli bir kamu kurumu olup, kiracılarımızla yaptığımız sözleşmeler özel hukuk kapsamında yapılmakta ve Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir. Kurumumuz, Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesi kapsamında her 5 yılda bir kira güncellemesi yapmakta olup, taşınmazların rayiç bedelleri üzerinden kiralanması için gereken hassasiyet ve özeni göstermektedir.Haberde geçen söz konusu daire, 2019 yılında ihale ile kiralanmış olup her yıl yüzde 25 kira artırımı yapılmıştır. 2024 yılı sonunda da 5'inci yılını dolduracak ve emsal değerine getirilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tüm kiralama işlemlerinde adil, şeffaf ve hakkaniyetli hareket etmektedir."