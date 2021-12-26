Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'dan sonra Ankara'da da ulaşıma zam teklifi /26 Aralık 2021 22:19

İstanbul'dan sonra Ankara'da da ulaşıma zam teklifi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan toplu taşıma ve ulaşım zammından sonra Ankara'da da EGO Genel Müdürlüğü yetkilierinin ulaşıma yapılmasını istedikleri zammı açıkladığı belirtildi.

SHABER3.COM

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da ulaşıma yapılmasını istediği zammı açıkladı.

Yapılan duyuruda, ulaşım tarifesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yıllık yüzde 36 değerleme oranı dikkate alınarak ortalama bir fiyat artışı düşünüldüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Yeni tarifeye göre tam bilet ücretinin 4,5 lira, öğrenci aylık abonman ücretinin azami biniş sayısı artırılarak 75 lira, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2,5 lira, aktarma ücretlerinin ise bu tutarların yarısı kadar belirlenerek 2022 yılı ocak ayında uygulanmak üzere UKOME gündemine alınıp karara bağlanması düşünülmektedir. Bununla birlikte, çevre ilçelere ulaşım sağlayan otobüsler için de merkeze uzaklık oranına göre kilometre bazlı yeni bir fiyat düzenlemesi yapılacaktır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'dan sonra Ankara'da da ulaşıma zam teklifi Sonraki Haber >>

Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Tanıklar Aranıyor

Tanıklar Aranıyor

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:08:53