Samanyolu Haber /Gündem / "Bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?" /26 Aralık 2021 22:54

"Bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin harekete geçmesinin ardından bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?" diye sordu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen danışma meclisi toplantısında İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldığını iddia etmişti.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

"ZEMİN Mİ OLUŞTURUYORSUN?"

"Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana" diyen Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendiği paylaşımında "5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı…" ifadelerini kullandı.
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