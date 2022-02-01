Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'la ilgili yeni kar açıklaması /01 Şubat 2022 20:12

İstanbul'la ilgili yeni kar açıklaması

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da etkil iolan kar yağışının ardından kentte yeniden böylesi bir yağışın olup olmayacağı merak konusu.

SHABER3.COM

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girerken, birçok bölgede lodos etkili olacak.. Öte yandan Hava tahmin kaynakları, Şubat ortasında Türkiye'nin küçük Sibirya olabileceği endişesini de dile getiriyor.

Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda, Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alması beklenilen ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat Sevgililer Günü işaret edildi.

İSTANBUL'A KAR GELECEK Mİ?

Prof. Dr. Orhan Şen, "3 ve 4'ünde Trakya'da, yüksek olasılıkla Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı olacak iç bölgelerde ama Marmara etkilenecek mi? Marmara'nın doğusu kar alacak ama İstanbul çok zayıf bir ihtimalle kar yağışı veya yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'la ilgili yeni kar açıklaması Sonraki Haber >>

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Elektrik bedduası

Elektrik bedduası

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Amerika donuyor!...

Amerika donuyor!...

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:10:08