İstanbul'la ilgili yeni kar açıklaması

İSTANBUL'A KAR GELECEK Mİ?





Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girerken, birçok bölgede lodos etkili olacak.. Öte yandan Hava tahmin kaynakları, Şubat ortasında Türkiye'nin küçük Sibirya olabileceği endişesini de dile getiriyor.Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda, Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alması beklenilen ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat Sevgililer Günü işaret edildi.Prof. Dr. Orhan Şen, "3 ve 4'ünde Trakya'da, yüksek olasılıkla Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı olacak iç bölgelerde ama Marmara etkilenecek mi? Marmara'nın doğusu kar alacak ama İstanbul çok zayıf bir ihtimalle kar yağışı veya yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.