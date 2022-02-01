Türkiye'de günlük vaka sayısı 100 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 173 Covid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.





VAKA SAYISINDA YENİ REKOR





Bakanlığın açıkladığı 31 Ocak Pazartesi gününe ait verilere göre, 93 bin 261 vaka tespit edilirken 182 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında yeni bir rekor yaşandı ve 100 bini aştı!





BAKAN KOCA'DA UYARI





Türkiye'nin 1 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin" ifadelerine yer verdi.