Samanyolu Haber /Gündem / İstanbullular dikkat! Uyarılar art arda geldi /19 Nisan 2024 21:07

İstanbullular dikkat! Uyarılar art arda geldi

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda art arda uyarılar yapıldı.

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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi.

Paylaşımda, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre de İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri, orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girecek.

Yağıların kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde, saatte 40-65 kilometre hızla esecek rüzgarla etkisini arttırması bekleniyor.

PAZAR TERK EDECEK

Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi geç saatlerde etkisini kaybetmesi, pazar günü itibarıyla da şehri terk etmesi öngörülüyor.

Halihazırda 12-14 derece aralığına gerileyen sıcaklıkların, tekrar 20 derecelerin üzerine yükselmesi bekleniyor.

BAKAN ÖZHASEKİ: UYARILARI TAKİP EDELİM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ve yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre bu gece saatlerinden itibaren; Marmara ve Ege'de gök gürültülü ve sağanak yağış, ülkemizin iç ve batı kesimlerinde fırtına, Batı Akdeniz'de kuvvetli yağışlar, Batı Karadeniz, Marmara, Batı Akdeniz ve Ege Denizi'mizde fırtına beklenmektedir. Vatandaşlarımızın; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr, hortum, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı meteorolojik veriler doğrultusunda hareket ederek dikkatli ve tedbirli olmalarını; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum.”
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