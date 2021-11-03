Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da patlama: Bina çöktü /03 Kasım 2021 10:21

İstanbul'da patlama: Bina çöktü

Gelen son dakika haberine göre Pendik'te bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada çökme olduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesinde Fevzi Tepe'nin ikamet ettiği tek katlı ev, tüp patlaması nedeniyle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralanan yaşlı adam, komşuları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Tepe, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerin camları kırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da patlama: Bina çöktü Sonraki Haber >>

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:23:56