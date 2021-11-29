İşte AKP'nin sattığı kurum ve fabrikaların tamamı!

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşa gelen yanıtı duyurdu. Taşkaya'nın paylaşımı şöyle oldu:





1- İşte AKP'nin sattıklarının listesi. Bir vatandaş CİMER'e son 18 yılda satılan fabrikalar ve kurumların listesini sordu, CİMER'den gelen liste AKP'nin son 18 yılda sattığı kurumlar, yerler ve fabrikaların listesini açığa çıkardı.





AKP'NİN SATTIĞI TERMİK SANTRALLER

1. Seyitömer Termik Santrali 2. Kangal Termik Santrali 3. Yatağan Termik Santrali 4. Çatalağzı Termik Santrali 5. Yeniköy Termik Santrali 6. Orhaneli Termik Santrali 7. Tunçbilek Termik Santrali 8. Soma Termik Santrali





AKP'NİN SATTIĞI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ

1. Ataköy Hidroelektrik 2. Beyköy Hidroelektrik 3. Çıldır Hidroelektrik 4. İkizdere Hidroelektrik 6. Kuzgun Hidroelektrik 6. Mercan Hidroelektrik 7. Tercan Hidroelektrik 8. Murgul Hidroelektrik 9. Denizli Jeotermal Santrali





SATILAN ŞEKER FABRİKALARI

1. Kırşehir Şeker Fabrikası 2. Turhal Şeker Fabrikası 3. Çorum Şeker Fabrikası 4. Elbistan Şeker Fabrikası 5. Muş Şeker Fabrikası 6. Erzincan Şeker Fabrikası 7. Erzurum Şeker Fabrikası 8. Afyon Şeker Fabrikası 9. Bor Şeker Fabrikası 10. Alpullu Şeker





SATILAN TEKEL BİNALARI

1. Adana 2. Ballıca 3. Bitlis 4. İstanbul Sigara 5. Malatya. 6.Tokat 7.Yavşan Tuzlası 8. Ayvalık Tuzlası 9. Çamaltı Tuzlası 10. Çankırı K Tuzlası 11. Tuzluca Tuzlası 12. Sekili Tuzlası 13. Kağızman Tuzlası 14. Kaldırım Tuzlası 15. Kayacık Tuzlası





SÜMER HOLDİNG'E BAĞLI ŞİRKETLER

1. Mazıdağ Fosfat Tesisleri 2. Adıyaman İşletmesi 3. Malatya İşletmesi 4. TÜMOSAN İşletmesi 5.Bakırköy Konfeksiyon San. 6. Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi 7. Diyarbakır İşletmesi 8. Beykoz Deri Kundura İşletmesi 9. Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi





SATILAN LİMANLAR

1. Mersin Limanı 2. İskenderun Limanı 3. Samsun Limanı 4. Bandırma Limanı 5. Derince Limanı 6. Salıpazarı Limanı (Galataport) 7. Tekirdağ Limanı 8. Çeşme Limanı 9. Kuşadası Limanı 10. Dikili Limanı 11. Trabzon Limanı





DİĞER SATILAN ŞİRKETLER

1. Seyitömer Linyitleri 2. Güney Ege Linyitleri 3. Murgul Bakır İşletmesi 4. Samsun Bakır İşletmesi 5. Yeniköy Linyitleri İşletmesi 6. Bursa Linyitleri İşletmesi 7. Sakarya Traktör Sanayi 8. Ereğli Demir ve Çelik 9. Eti Alüminyum 10. Eti Bakır 11. Eti Elektrometalurji 12. Eti Gümüş 13. Eti Krom 14. Gübre Fabrikaları 15. PETKİM 16. TÜRK TELEKOM 18. TÜPRAŞ 19. SEKA Kağıt Fabrikası