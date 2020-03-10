İşte Babacan’ın Deva Partisi’nin logosu!

Ali Babacan yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na verdi. Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (deva Partisi) 90 kişilik Kurucular Kurulu listesinde sürpriz isimler dikkat çekti.







Ali Babacan partinin ismini ve logosunu çarşamba günü açıklayacağını söylese de kurucular kurulu listesinin ardından partinin logosu da belli oldu.





Kurumsal renklerinde mavi rengin yer alacağı partinin ismi de logosu da küçük harflerle yazılacak. Partinin logosu mavi renkli su damlasının içinde filizlenmiş fidan olarak belirlendi.



