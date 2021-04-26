İşte Bill Gates'in yeni koronavirüs tahmini

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüse (Covid-19) ilişkin yeni tahminini açıkladı.



2019 sonunda ortaya çıkan Covid-19 salgını, 150 milyona yakın insana bulaşırken 3.1 milyondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Halen dünya genelinde günde 12 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle ölüyor.





Covid-19 pandemisinin en çok konuşulan isimlerinden Bill Gates'in tahminlerine göre, 2021 yılında normalleşme olmayacak. Bill Gates'e göre, dünyada hayat 2022 sonunda normale dönecek.





'1 MİLYAR DOZU YENİ GEÇTİ'





Gates, ''Kasım 2020'den beri yapılan aşı sayısı 1 milyar dozu yeni geçti. Dünya genelinde halen aşı olmamış 7 milyar civarında insan bulunuyor'' dedi.