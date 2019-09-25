Samanyolu Haber /Gündem / İşte Erdoğan İngilizcesi: Excuse me, kürsü? /25 Eylül 2019 16:14

İşte Erdoğan İngilizcesi: Excuse me, kürsü?

İngilizce konuşmaya çalışan AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman zor durumda kalmış ve hatalı cümleler kurmuştu. En son Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde benzer bir görüntü ortaya çıktı.

İşte Erdoğan İngilizcesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngilizce ile imtihanı bitmiyor. 

Sosyal medyada sıkça tartışılan vakalara imza atan Erdoğan son çıkışını Amerika ziyaretinde yaptı. 

Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi’ndeki konuşmasından önce moderatörden yarı İngilizce yarı Türkçe konuşarak kürsü istemesi sosyal medyada geniş yer buldu.

İklim Zirvesi'ndeki konuşmasından önce Erdoğan moderatörden kürsü istedi. Kürsü kelimesini Türkçe söyleyen Erdoğan'ı moderatör anlamakta güçlük çekti. Diyaloğun İngilizce ve Türkçesiyse şöyle:

Erdoğan: Excuse me, kürsü?
Moderatör: What you needed?
Erdoğan: I speech kürsü.

Erdoğan: Afedersiniz, kürsü?
Moderatör: Neye ihtiyacınız var?
Erdoğan: Ben konuşmak kürsü.
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İşte Erdoğan İngilizcesi

İşte Erdoğan İngilizcesi

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