İşte Erdoğan İngilizcesi: Excuse me, kürsü?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngilizce ile imtihanı bitmiyor.





Sosyal medyada sıkça tartışılan vakalara imza atan Erdoğan son çıkışını Amerika ziyaretinde yaptı.





Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi’ndeki konuşmasından önce moderatörden yarı İngilizce yarı Türkçe konuşarak kürsü istemesi sosyal medyada geniş yer buldu.





İklim Zirvesi'ndeki konuşmasından önce Erdoğan moderatörden kürsü istedi. Kürsü kelimesini Türkçe söyleyen Erdoğan'ı moderatör anlamakta güçlük çekti. Diyaloğun İngilizce ve Türkçesiyse şöyle:







Erdoğan: Excuse me, kürsü?

Moderatör: What you needed?

Erdoğan: I speech kürsü.





Erdoğan: Afedersiniz, kürsü?

Moderatör: Neye ihtiyacınız var?

Erdoğan: Ben konuşmak kürsü.